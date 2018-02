Trump culpa de nuevo a demócratas de no ayudar a dreamers

Foto: EFE | ¡Los demócratas ya no están hablando de DACA! 'Fuera de la vista, fuera de la mente', dicen. Los beneficiarios de DACA no deberían estar contentos: Trump

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy de nuevo a los demócratas de no actuar para ayudar a los jóvenes indocumentados, conocidos como “dreamers” cuyo programa de protección a la deportación conocido como DACA finalizará el cinco de marzo por orden del propio mandatario.

“¡Los demócratas ya no están hablando de DACA! ‘Fuera de la vista, fuera de la mente’, dicen. Los beneficiarios de DACA no deberían estar contentos. (La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes) Nancy Pelosi realmente no se preocupa por ellos. ¡Los republicanos están listos para hacer un trato!”, aseguró en su cuenta de Twitter.

Demócratas y republicanos han negociado durante meses para hallar una solución para los cientos de miles de jóvenes que gozan de un alivio a la deportación gracias al programa DACA, impulsado por el expresidente Barack Obama en 2012, y al que Trump ordenó poner fin.

Sin embargo, los diversos acuerdos alcanzados en el Congreso de forma bipartidista no han satisfecho las demandas en materia de seguridad fronteriza que exige Trump, incluidos los fondos para la construcción de su prometido muro en la frontera con México.

El punto de mayor fricción es lo que los conservadores denominar “migración en cadena”, es decir, el derecho a la reunificación familiar.

Así, el mandatario quiere acabar con la posibilidad de que los jóvenes indocumentados consigan regularizar su situación, y a través de su estatus legal puedan solicitar los papeles necesarios para que sus padres puedan permanecer en Estados Unidos de forma legal.

El debate migratorio se ha visto opacado en los últimos días por el tiroteo ocurrido en una escuela secundaria en Florida, en el que fallecieron 17 personas y por el que se ha reabierto la discusión del control de armas y la violencia armada en el país.

Ante la inminente fecha para poner fin a las protecciones de DACA, se espera que en los próximos días los congresistas busquen un último intento de acuerdo, pese a las reticencias de la Casa Blanca de no aprobar nada que no sea su propuesta migratoria.

Bajo el plan de Trump se regularizaría a más de 1,8 millones de jóvenes “dreamers” pero se pondría fin a la “inmigración en cadena” y a la conocida lotería de visas, a cambio de un sistema migratorio basado en “el mérito”.

