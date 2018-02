Redes sociales, oportunidades de crecimiento para jóvenes: Gumii

Foto: Twitter @gum_ii | Estoy creciendo tanto que nunca imaginé viajar tanto y conocer tanta gente, pero sobre todo que miles de personas me sigan y tomen mis opiniones y recibir las de ellos, incluso ser imagen de promoción de patrocinadores: Gumii

La “influencer” Natalia Cortes Olvera, mejor conocida como “Gumii” en las redes sociales, cerró el Daisuki Day de Sailor Moon y los festejos del Día del Amor y la Amistad en conocida plaza comercial del Centro Histórico y ante cientos de seguidores a quienes rubricó fotos, posters y libretas.

En entrevista reconoció que antes de convertirse en personaje público era una niña introvertida, antisocial y temerosa, pero “las nuevas formas de comunicación han logrado que los jóvenes tengan más oportunidades de sobresalir y de romper sus cadenas y ataduras a sus miedos”.

Comentó que mediante las redes sociales ha logrado superar sus limitaciones. “Estoy creciendo tanto que nunca imaginé viajar tanto y conocer tanta gente, pero sobre todo que miles de personas me sigan y tomen mis opiniones y recibir las de ellos, incluso ser imagen de promoción de patrocinadores”.

Recordó que sus padres la apoyaron cuando vieron que a través de las redes sociales empezó a romper el caparazón del silencio, tras asistir a las convenciones de anime donde adquirió los conocimientos que hoy aborda en temáticas como series, cine y lanzamiento de nuevos personajes.

Destacó que ante el éxito que fue adquiriendo un canal de YouTube se interesó en su propuesta. “Y lo que nunca pensé fue el rebasar el millón de seguidores, pero lo más interesante es que hay miles de detractores que me critican, pero que consumen la señal y ese es mi objetivo, que todos me vean para apoyarme o para criticarme”.

Reconoció que fue sorprendente adoptar el mote de “Gumii”, porque fue el apodo con el que le hacían bullying en la secundaria, “se me ocurrió ponerme ese nombre para que todos los que me molestaron se den cuenta de lo mal que hicieron conmigo y me recuerden; y creo que al final fue de buena suerte”.

Por último, sostuvo que en todos sus temas hay investigación, porque “para ser líder de opinión hay que investigar de todo cuanto se hable, porque algunos tópicos son propuestos por el equipo que me acompaña, otros son míos y tomo en cuenta las propuestas de mis seguidores, así que no hay espacio para la improvisación, porque está de por medio mi credibilidad”.

