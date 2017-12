Compartir

El secuestro del médico Gerardo Ahued Bardahuil no tuvo tintes políticos, sino una motivación económica, En conferencia de prensa, el empresario y ex alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued informó que recibieron la llamadas de los delincuentes, hubo negociación.

“Esto fue por cuestión económica, mi hermano no tiene dinero, es un hombre bueno, es un médico que incluso regala las consultas, vive en casa rentada, es gente como todos, yo creo que le hace daño su hermano en cuestión de una tradición empresarial, no fue cuestión política”, dijo el también aspirante al Senador por Morena.

Ricardo Ahued se presentó en conferencia de prensa a nombre de su hermano que dijo está fuera de peligro y agradeció el apoyo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, del fiscal Jorge Winckler y del operativo de las fuerzas armadas como la Marina y el Ejército que localizaron con vida a su hermano.

El conocido empresario aseguró que hoy más que nunca está consciente de lo que viven cientos de familias en situación similar, y dijo que pese a los hechos de inseguridad, su familia se quedará en Xalapa “Aquí vivimos y aquí esperamos morir en Veracruz, no nos vamos a rajar”.

Ahued se negó a hablar sobre sus aspiraciones políticas rumbo al senado pues dijo “Yo vengo como portavoz de mi hermano, es un día de reflexión, ojalá me dieran la oportunidad en otra ocasión de hablar del tema personal, hacerlo ahora será faltarle respeto a la vida, sería obsceno, no me importa, ya dios dirá que decidimos”.

