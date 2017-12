Compartir

En Europa los niños saben que deben portarse bien, pues de no hacerlo Santa Claus no irá a dejarles obsequios en Navidad, y no sólo eso, uno de sus ayudantes irá en su lugar, en busca de los niños malcriados.

Krampus, el demonio cuya misión es castigar la mala conducta de los niños desobedientes que se han comportado mal en las vísperas navideñas, cuyo nombre proveniente del alemán “krampen”, que significa garra.

Su cuerpo está cubierto de pelo oscuro, tiene patas similares a las de las cabras, se dice que en la espalda lleva una canasta, en la que lleva a los niños desobedientes a un lugar subterráneo ardiente.

La iglesia católica condenó esta leyenda, por ser pagana, pero a finales del siglo XX, las fiestas de disfraces revivieron a Krampus y su esencia, además a algunas personas les divierte personificar al a este ser y asustar a la gente en las calles.

Con información de Noticieros Televisa

