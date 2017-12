Dictan un año de prisión preventiva a Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de salud de Javier Duarte

Especial | El ex funcionario justificó por qué no acudió a la audiencia determinada en el amparo 785/2017 que estaba pactada para el 16 de noviembre

Una juez de control del Penal de Pancho Viejo dictó un año de prisión preventiva al ex Secretario de Salud y director de Servicios de Salud del Estado, Juan Antonio Nemi Dib, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal al adjudicar directamente un contrato irregular en la construcción de la Torre Pedríatica.

Al termino de la audiencia de más de seis horas, la juez de control penal, notificó al ex funcionario las medidas cautelares.

El ex funcionario justificó por qué no acudió a la audiencia determinada en el amparo 785/2017 que estaba pactada para el 16 de noviembre, “No asistí porque un medio de comunicación dijo que seria detenido, y si no pagué la fianza de un millón de pesos, es porque no tengo el dinero”.

En la causa penal 139/ 2017, la Fiscalía General del Estado (FGE), acusó que cuando era secretario permitió la adjudicación directa de la obra de la Torre Pediátrica por 186.7 millones de pesos a la empresa Gran Marca Proyectos SA de CV, aun cuando había irregularidades y vicios en la construcción.

Según la FGE, Nemi sería autor intelectual de estos hechos y actúo con dolo al no evitar el contrato que causó un detrimento al gobierno de Veracruz por 110.9 millones de pesos que fue lo que se le pagó a la empresa por la segunda etapa de la obra que fue suspendida en 2015, y no concluida.

