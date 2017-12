Uno de los actores del elenco del programa infantil iCarly, da la bienvenida a su primer hija, Nathan Krees, quien diera vida al personaje Freddie Benson, publicó en sus redes sociales unas fotografías en las que se le ve cargando a su bebé, y por otro lado a la madre recostada con la niña.

La noticia la dio a través de su cuenta de Twitter el 22 de diciembre a las 20:52 horas, tiempo de Londres. Rosie Carolyn Kress es el nombre que llevará la primogénita del actor, que nació pesando sólo 6 libras, a las 15:59 horas del 21 de diciembre.

Nathan Krees había anunciado que esperaban a su primer hijo desde el pasado 12 de julio, a través de su cuenta de Instagram. En la misma red social, publicó ahora una foto de Rosie, envuelta en una cobija y con los ojos cerrados, en la que parece dormir tranquilamente en los brazos de su papá.

Rosie Carolyn Kress, born 12/21/17 at 3:59pm. 6 lbs, 6 ounces of utter joy. Mom and baby are doing amazing. I am an emotional wreck. In the good way! pic.twitter.com/S6q5tRPQkh

— Nathan Kress (@NathanKress) 23 de diciembre de 2017